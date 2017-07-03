Владимир ПУТИН назвал Обнинск всемирно известным наукоградом

Депутаты считают, что памятников в Обнинске должно быть как можно больше

В Москве завершился четвертый форум регионов России и Беларуси, где приняли участие президенты обеих стран.Выступая перед участниками пленарного заседания, Владимир ПУТИН рассказал о новых перспективах для российско-белорусского сотрудничества, которые появляются в связи с созданием в Островце первой Белорусской АЭС.- Большие перспективы открывает создание в Островце Белорусской АЭС. Уверен, что в недалеком будущем этот город станет таким же всемирно известным наукоградом, как российский Обнинск, где была сооружена первая в мире атомная электростанция, - заявил глава государства.