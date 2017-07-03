Обнинск
Новости
Владимир ПУТИН назвал Обнинск всемирно известным наукоградом

3 июля 2017
Власть


Владимир ПУТИН назвал Обнинск всемирно известным наукоградом

В Москве завершился четвертый форум регионов России и Беларуси, где приняли участие президенты обеих стран.

Выступая перед участниками пленарного заседания, Владимир ПУТИН рассказал о новых перспективах для российско-белорусского сотрудничества, которые появляются в связи с созданием в Островце первой Белорусской АЭС.

- Большие перспективы открывает создание в Островце Белорусской АЭС. Уверен, что в недалеком будущем этот город станет таким же всемирно известным наукоградом, как российский Обнинск, где была сооружена первая в мире атомная электростанция, - заявил глава государства.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

Все статьи
автора
Просмотров: 635
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Власть» и по тэгам #президент, #наукоград, #форум:


30 июня 2017

Мэр Обнинска рассказал журналистам, что его огорчает злое общество
Сегодня глава обнинской администрации Владислав ШАПША встретился с представителями местных СМИ, чтобы...
30 июня 2017

Балабновские депутаты оценили работу администрации на 10%
В соседнем с Обнинском Балабанове представительный орган отправился на каникулы. Теперь парламентарии...
30 июня 2017

Владислав Шапша считает, что молодожены должны переехать на дачу
Состояние действующего салона бракосочетания сегодня в рамках пресс-конференции журналисты обсудили с...
26 июня 2017

«Стратегия» обошлась городу в восемьсот тысяч рублей
На разработку «Стратегии социально-экономического развития города до 2025 года» ушло немало времени и...
21 июня 2017

Депутаты решили оставить Обнинск без нового почетного гражданина
Обнинские народные избранники провели перед летними каникулами последнее заседание Городского собрания.
21 июня 2017

Обнинские депутаты отправили на учебу самых молодых
Парламентарии наукограда перед уходом на каникулы выбрали из своего состава тех, кто отправится в Москву...
21 июня 2017

Обнинские депутаты продолжают спорить из-за детей
Депутаты утвердили список юных одаренных претендентов на денежные премии. Из 24 поступивших заявлений...
20 июня 2017

Обнинск впервые отметит свой «профессиональный» праздник
26 июня Калужская область и Обнинск в частности впервые будут отмечать День мирного использования ядерной...
19 июня 2017

Мэр города к концу недели покинет Обнинск
Об этом Владислав ШАПША сообщил лично, проводя еженедельную планерку. Владислав Валерьевич отправится...
15 июня 2017

Депутаты считают, что памятников в Обнинске должно быть как можно больше
К такому выводу пришли члены комитета по законодательству и местному самоуправлению на очередном заседании.


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.