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4 июля 2017
МЧС
Гроза пожалела Обнинск!
Как рассказал начальник Управления по делам ГО и ЧС Сергей КРАСКО, на прошлой неделе ему поступило четыре метеопредупреждения: 26 и 30 июня, а также 1 и 2 июля.
Однако именно пятничная гроза с порывами ветра оказалась наиболее опасна.
Так, в Обнинске стихия повалила четыре дерева. Одно из них упало прямо на пешеходную дорожку. К счастью, обошлось без жертв.
Повезло наукограду больше, чем соседним районам, где людям пришлось сидеть без света по двое суток. При этом люди жаловались на то, что ни электрикам, ни в аварийную службу попросту невозможно дозвониться, чтобы узнать прогнозы по устранению аварии.
Причем дело здесь не в занятой линии.
- Когда мне удалось вклиниться в телефонный разговор, девушка болтала, как войти в «Вконтакте» и как удалить информацию. Я спросила, что по поводу электричества в с/х «Боровский», а они просто бросили трубку! Безобразие! - возмутилась в соцсетях местная жительница Ирина САМПЕТОВА.
Между тем, для многих уточнение времени окончания работ не праздное любопытство. Для тех же владельцев магазинов каждое отключение света, коих в том же совхозе «Боровском» в последнее время слишком много, это целая операция по спасению продуктов. В противном случае они вынуждены нести такие убытки, окупить которые не так-то просто.
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