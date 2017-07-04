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4 июля 2017
Власть
Балабановский муниципалитет отдал полицейским свою собственность
В данном случае речь идут о нежилом помещении, расположенном в многоквартирном доме, которое ранее занимала детская поликлиника и стоматология.
После открытия нового медучреждения на гагаринском поле, все отделения боровского здравоохранения, находящиеся в Балабанове, переехали в него. Освободившуюся площадь администрация предоставила ОМВД Боровского района, которая «поселила» туда отдел по вопросам миграции (бывшее УФМС).
Свою деятельность паспортно-визовая служба по новому адресу осуществляет с конца 2016 года, однако просьба о передаче в федеральную собственность этих «квадратов» поступила только в мае 2017 года.
Депутаты исполнили требование ряда законодательных актов и безвозмездно отдали для нужд полиции собственность муниципалитета. Стоит отметить, что площади, ранее занимаемые миграционной службой, до сих пор пустуют. Их администрация готовится выставить на продажу.
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