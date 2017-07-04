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4 июля 2017
Силовики
Обнинские проститутки раздавали по всему городу свои визитки
Как рассказали в пресс-службе городской полиции, некоторое время назад эти молодые люди уговорили двух девушек заниматься проституцией под их покровительством. Дамам предоставили в Обнинске квартиру. Обслуживали они клиентов как на месте, так и с выездом.
Сутенеры развели весьма бурную деятельность. Целый бизнес-план разработали – со схемой оказания интимных услуг, тарифами на них и графиком работы путан. Не забыли они и про рекламу: заказали соответствующие визитки, которые распространялись среди водителей такси и администраторов бань и саун Обнинска.
Но, как говорится, недолго музыка играла. В ходе оперативных мероприятий притон был выявлен и закрыт, а все участники этой преступной группы были задержаны.
Сразу же по нескольким адресам проживания девушек сотрудниками полиции были проведены обысковые мероприятия, в результате которых были изъяты предметы и документы, подтверждающие организацию занятия проституцией. Причем обнаружены были не только метровые ленты презервативов, но и весьма неожиданные вещи: брошюры юридической направленности. В свободное от основной деятельности время проститутки и сутенеры на всякий случай изучали Уголовный кодекс. Но это им, как видим, не помогло.
Согласно действующему законодательству, за данный вид преступления предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы. Следствие продолжается.
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