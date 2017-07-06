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6 июля 2017
Медицина
В ФМБА обратили внимание на обнинскую больницу?
Как отметил главврач КБ №8 Владимир ПЕТРОВ, в этом году больница позволила себе сразу несколько дорогих приобретений.
В этом году обнинский роддом получил несколько фетальных мониторов, которые позволяют следить за состоянием ребенка, пока он находится в животе у мамы. Также в родильном отделении появились четыре лампы для выхаживания новорожденных.
В плане ремонтных работ в поликлинике отремонтировали лестницу и народный лифт.
Теперь в КБ ждут окончания уже объявленного конкурса на ремонт дорог, которые ведут к инфекционному и детскому отделению. После того, как возле больницы ляжет новый асфальт, руководство КБ намерено обсудить с ГИБДД вопрос закрытия движения к детской поликлинике.
В целом главврач больницы вниманием со стороны ФМБА доволен. Только в этом году, помимо основного финансирования, КБ №8 получила дополнительно 8 миллионов рублей на ремонт системы пожарной безопасности и еще почти 12 миллионов на оборудование для реанимационного отделения.
- ФМБА сегодня старается нам помогать и видит наши старания и взаимодействие с городом, - сказал Петров.
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