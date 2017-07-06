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6 июля 2017
Происшествия
Трехлетний малыш из Обнинска попал под колеса «Газели»
На этой неделе в Обнинске чудом удалось избежать трагедии.
В микрорайоне «Поселок Обнинское» микроавтобусом «Газель» был сбит трехлетний мальчик.
Как рассказали жители, ребенок получил лишь незначительные царапины. С ним все хорошо. К такому выводу пришла мама мальчика, имеющая медицинское образование. Скорую она вызвать не стала. Зато перепугавшемуся водителю пришлось дать корвалол. Мужчину буквально трясло на нервной почве.
Но, как уверяют жители, обвинять его, по сути, не в чем. Потому что ребенок выбежал с детской площадки, построенной прямо перед проезжей частью – в районе улицы Чайковского, 26.
Жители рассказывают, что неоднократно обращались в городскую администрацию с просьбой как-то отгородить дорогу от места, где играют малыши. Но все тщетно.
– Эта проезжая часть не существует на плане, просто асфальтовую крошку – отходы – насыпали на траву и разровняли без всякого согласования, а мы теперь из-за этого не можем тротуар сделать и обезопасить детей, идущих на детскую площадку, – говорят они.
В итоге, так и не дождавшись действий от обнинской мэрии, жители поселка на свои средства приобрели дорожный знак «Осторожно дети!» и в ближайшие дни намерены установить его в том самом месте. Хотя не факт, что это кардинально изменит ситуацию.
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