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6 июля 2017
Благоустройство
В Балабанове передумали прощать мусорных воришек
Жители соседнего с Обнинском Балабанова не слишком ценят работу администрации города в сфере благоустройства.
Ежегодно граждане воруют цветы из общественных клумб, как наземных, так и вертикальных, ломают и пачкают памятники. Но ранее все эти случаи происходили исключительно в ночное время, без свидетелей. Теперь же откровенное хамство к родному городу было продемонстрировано посреди бела дня.
Две женщины умудрились вырвать из земли урну, установленную на ул. Боровской, и на глазах у горожан унести ее себе во двор на той же улице. Зрелых представительниц слабого пола даже не смутило внимание молодого человека, который не только сделал им замечание, но и запечатлел на видео их преступный поступок.
Глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ, узнав о случившемся из соцсетей, потребовал от полиции найти злоумышленниц.
- На видео видны лица, поэтому установить личности большого труда не составит. Я хочу увидеть этих женщин и получить ответ: зачем они это сделали? Если во дворе нужна была урна, могли обратиться ко мне, я бы им ее подарил. Но вот так выламывать то, что мы устанавливаем для города – безобразие! – возмутился чиновник.
При этом Вячеслав Викторович проявил милосердие, заявив, что не преследует цели наказать гражданок « по статье», а просто хочет добиться «всеобщего порицания».
Однако позже администрация поменяла свои намерения, и как озвучила замглавы Нина ФИЛАТОВА, правовой отдел готовит иск к любительницам присвоить муниципальное имущество.
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