Обнинск
Новости
В Балабанове передумали прощать мусорных воришек

6 июля 2017
Благоустройство


В Балабанове передумали прощать мусорных воришек

Жители соседнего с Обнинском Балабанова не слишком ценят работу администрации города в сфере благоустройства.

Ежегодно граждане воруют цветы из общественных клумб, как наземных, так и вертикальных, ломают и пачкают памятники. Но ранее все эти случаи происходили исключительно в ночное время, без свидетелей. Теперь же откровенное хамство к родному городу было продемонстрировано посреди бела дня.

Две женщины умудрились вырвать из земли урну, установленную на ул. Боровской, и на глазах у горожан унести ее себе во двор на той же улице. Зрелых представительниц слабого пола даже не смутило внимание молодого человека, который не только сделал им замечание, но и запечатлел на видео их преступный поступок.

Глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ, узнав о случившемся из соцсетей, потребовал от полиции найти злоумышленниц.

- На видео видны лица, поэтому установить личности большого труда не составит. Я хочу увидеть этих женщин и получить ответ: зачем они это сделали? Если во дворе нужна была урна, могли обратиться ко мне, я бы им ее подарил. Но вот так выламывать то, что мы устанавливаем для города – безобразие! – возмутился чиновник.

При этом Вячеслав Викторович проявил милосердие, заявив, что не преследует цели наказать гражданок « по статье», а просто хочет добиться «всеобщего порицания».

Однако позже администрация поменяла свои намерения, и как озвучила замглавы Нина ФИЛАТОВА, правовой отдел готовит иск к любительницам присвоить муниципальное имущество.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

Все статьи
автора
Просмотров: 110
Поделиться:

Последние новости из рубрики «Благоустройство» и по тэгам #Балабаново, #благоустройство, #наглость, #кража, #муниципальная собственность:


6 июля 2017

Остановочные павильоны планируется установить до конца этой недели
Многие жители остаются недовольны медлительностью коммунальщиков, которые проводят замену остановочных...
5 июля 2017

В Боровске девочку с зонтиком поставили на перекрестке
В соседнем с Обнинском Боровске установили скульптуру девочки, укрывающей зонтом звезду, выполненной...
5 июля 2017

В Обнинске снова активизировались велосипедные воры
Сегодня в обнинскую полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела обратилась очередная жертва велосипедных...
6 июля 2017

От дорожных ремонтников потребуют подписаться под обещаниями
В соседнем с Обнинском Балабанове въезд в города через тоннель начинается с дорожной «вилки», ведущей...
4 июля 2017

Жители Балабанова не хотят платить за тепло весь год
Депутаты балабановской Городской Думы единогласно проголосовали за то, чтобы жители муниципалитета вносили...
4 июля 2017

Балабановский муниципалитет отдал полицейским свою собственность
Начальник ОМВД по Боровскому району обратился в администрацию города с просьбой подготовить документы...
4 июля 2017

Обнинский воришка не успел пощеголять в краденой одежде
В Обнинске, на Аксеновском рынке, обворовали одну из палаток, где продается одежда. Как рассказали полицейские,...
5 июля 2017

В Балабанове тепловому концессионеру готовят список претензий
В соседнем с Обнинском Балабанове администрация города готовится передать Калужской энергетической сбытовой...
3 июля 2017

Обнинских чиновников больше пугает не наводнение, а джунгли!
По мнению чиновников от городского хозяйства, ливневка справилась с обильными осадками, обрушившимися...
3 июля 2017

Балабановские депутаты будут заседать прилюдно
Депутату балабановской Городской Думы Владимиру ЖИГАНОВУ не дает покоя клаустрофобия. Народный избранник...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.