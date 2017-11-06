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6 ноября 2017
Криминал
Приезжая лишилась в Обнинске 56 тысяч рублей
Мест, где обнинцы и гости города могут провести свой досуг, у нас предостаточно.
Однако именно в раздевалках спортучреждений, фитнес-центров и танцевальных клубов часто и происходят кражи.
Так на днях жительница Малоярославца, оставив на время занятий свою сумку в раздевалке, вернувшись, не обнаружила её. Вместе с аксессуаром женщина лишилась кошелька, пластиковой карты, мобильного телефона и электронной книги. Общий ущерб составил 56 тысяч рублей. Однако кроме материальных ценностей, воры умыкнули и документы, на восстановление которых приезжей придется потратить много времени и сил.
Можно не сомневаться, что этот инцидент послужит хорошей наукой. И в будущем женщина будет руководствоваться принципом: «Подальше положишь - поближе возьмешь».
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