Прокуратура Обнинска сообщает

Прокуратура проверила исполнение законодательства.Обнинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя г. Обнинска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).Установлено, что 15 июля 2017 года мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок во дворе дома в г. Обнинске, в связи с чем была вызвана полиция.Препятствуя законной деятельности прибывшего на место происшествия участкового, осужденный применил в отношении него насилие, опасное для жизни и здоровья, причинив физическую боль и телесное повреждение, которое по признаку опасности для жизни квалифицируется как легкий вред здоровью.При назначении наказания суд принял во внимание наличие у подсудимого малолетнего ребенка, воспитанием которого он занимается один, а также мнение потерпевшего не применять к нему реальное лишение свободы и приговорил его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.Прокуратура г. Обнинска в ходе проверки исполнения законодательства о промышленной безопасности и лицензировании отдельных видов деятельности выявила нарушения при эксплуатации опасных производственных объектов.Так, в деятельности трех юридических лиц, использующих опасные производственные объекты на территории г. Обнинска, установлены факты отсутствия лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химических объектов I, II и III классов опасности, регистрации в государственном реестре, положения о производственном контроле и договоров с профессиональными аварийно-спасательными формированиями.Также выявлен факт отсутствия фонда материально-финансовых средств для локализации и ликвидации аварий.Данные нарушения законодательства в сфере промышленной безопасности могут создать реальную угрозу жизни и здоровью граждан в случае возникновения аварийных ситуаций.Прокуратура города внесла в адрес руководителей юридических лиц представления об устранении нарушений закона, которые рассмотрены, удовлетворены, 3 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.Кроме того, в отношении ответственных должностных лиц организаций вынесено 3 постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требованийпромышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).По результатам рассмотрения постановлений виновным лицам назначены административные наказания в виде предупреждения.Прокуратура г. Обнинска провела проверку исполнения законодательства в сфере оборота алкогольной продукции. В деятельности одного из кафе г. Обнинска выявлен факт розничной продажи алкогольной продукции на вынос под видом оказания услуг общественного питания после 22 часов.В связи с этим прокуратурой города в отношении директора кафе и юридического лица вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).По результатам рассмотрения материалов прокуратуры должностному лицу назначен штраф в размере 20 тыс. рублей, юридическому лицу – 100 тыс. рублей.Кроме того, с целью устранения выявленных нарушений закона директору кафе внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.24 октября 2017 года на базе прокуратуры города Обнинска состоялся семинар, на котором обсуждены значимые вопросы организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции.В работе семинара приняли участие работники прокуратуры области, территориальные и специализированные прокуроры, а также представители управления Федеральной антимонопольной службы России по Калужской области.Отмечено, что органами прокуратуры области принимаются реальные меры, направленные на противодействие коррупции во всех сферах экономики.Последовательная и принципиальная позиция прокуроров позволила выявить и устранить в 2017 году более 2,9 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства. Пресечены нарушения при размещении заказов для государственных и муниципальных нужд. Мерами прокурорского воздействия устраняются факторы, способствующие конфликту интересов и злоупотреблениям должностных лиц при прохождении государственной и муниципальной службы.Ведется активная работа по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности в сфере малого и среднего бизнеса.На семинаре участники обменялись опытом по осуществлению надзора в обозначенной сфере, рассмотрели проблемы, возникающие в повседневной деятельности.Участники межведомственного семинара ориентированы на принятие исчерпывающих мер по предупреждению и недопущению нарушений в сфере противодействия коррупции, осуществление активного взаимодействия в целях пресечения правонарушений и преступлений в данной сфере, обеспечения неотвратимости наказания виновных и защиты интересов государства.Вступил в законную силу приговор Обнинского городского суда в отношении 33-летнего жителя г. Обнинска. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями), ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы) и ч.3 ст.30 п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство малолетней, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на умышленное причинение смерти малолетней, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).Установлено, что в марте 2017 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался полотенцем задушить свою малолетнюю дочь. Довести преступный умысел до конца ему не дала мать ребенка.Кроме того, судом установлены факты причинения физических и психических страданий подсудимым своей супруги путем систематического нанесения побоев и угрозы убийством.В судебном заседании подсудимый свою вину не признал.Государственным обвинителем были представлены доказательства, подтверждающие его виновность в совершении данных преступлений, оценив которые суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.Приговор обжалован стороной защиты в суд апелляционной инстанции, однако судебной коллегией по уголовным делам Калужского областного суда оставлен без изменения и вступил в законную силу.Прокуратура г. Обнинска провела проверку по обращению гражданина республики Узбекистан о нарушении его трудовых прав руководством одной из организаций города.В ходе проверки в деятельности названной организации выявлены нарушения трудового и миграционного законодательства.Руководством были нарушены порядок и сроки оплаты труда работника.Также выявлены фаты уклонения от заключения трудовых договоров, а также незаконного привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности.В этой связи прокуратурой города в адрес генерального директора общества внесено представление об устранении нарушений трудового и миграционного законодательства, по результатам рассмотрения которого задолженность по заработной плате в сумме 40 тыс. заявителю выплачена в полном объеме.Кроме того, заместителем прокурора города в отношении должностного лица – генерального директора организации - вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 5.27 (уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем) и ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства).По результатам рассмотрения всех постановлений руководителю организации назначены административные штрафы в общей сумме 148 тысяч рублей.Прокуратура г. Обнинска провела проверку, в результате которой установлены факты несоблюдения торговыми сетями города требований законодательства о торговой деятельности.Установлено, что у двух торговых сетей в нарушение требований Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» отсутствуют сайты в сети Интернет с информацией об условиях отбора контрагента для заключения договора поставки продовольственных товаров и о существенных условиях такого договора.Несоблюдение данных требований приводит к нарушению прав и законных интересов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих поставку производимых или закупаемых товаров, предназначенных для использования их в предпринимательской деятельности, а также нарушают баланс экономических интересов хозяйствующих субъектов.Прокуратурой города в отношении руководителей торговых сетей вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по ч.1 ст.14.41 КоАП РФ (непредоставление хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность посредством организации торговой сети, запрашиваемой контрагентом информации об условиях отбора контрагента для заключения договора поставки продовольственных товаров, о существенных условиях такого договора).По результатам рассмотрения постановлений управлением Федеральной антимонопольной службы по Калужской области должностные лица признаны виновными, им назначено административного наказание в виде предупреждения.Кроме того, с целью устранения выявленных нарушений закона о торговой деятельности прокуратурой города в адрес руководителей торговых сетей внесены представления, которые рассмотрены, удовлетворены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.