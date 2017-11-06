|
6 ноября 2017
Силовики
Прокуратура Обнинска сообщает
1. В Обнинске осужден нарушитель общественного порядка за применение насилия в отношении представителя власти
Обнинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя г. Обнинска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
Установлено, что 15 июля 2017 года мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок во дворе дома в г. Обнинске, в связи с чем была вызвана полиция.
Препятствуя законной деятельности прибывшего на место происшествия участкового, осужденный применил в отношении него насилие, опасное для жизни и здоровья, причинив физическую боль и телесное повреждение, которое по признаку опасности для жизни квалифицируется как легкий вред здоровью.
При назначении наказания суд принял во внимание наличие у подсудимого малолетнего ребенка, воспитанием которого он занимается один, а также мнение потерпевшего не применять к нему реальное лишение свободы и приговорил его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
2. В Обнинске должностные лица трех организаций привлечены к ответственности за нарушения требований законодательства о промышленной безопасности
Прокуратура г. Обнинска в ходе проверки исполнения законодательства о промышленной безопасности и лицензировании отдельных видов деятельности выявила нарушения при эксплуатации опасных производственных объектов.
Так, в деятельности трех юридических лиц, использующих опасные производственные объекты на территории г. Обнинска, установлены факты отсутствия лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химических объектов I, II и III классов опасности, регистрации в государственном реестре, положения о производственном контроле и договоров с профессиональными аварийно-спасательными формированиями.
Также выявлен факт отсутствия фонда материально-финансовых средств для локализации и ликвидации аварий.
Данные нарушения законодательства в сфере промышленной безопасности могут создать реальную угрозу жизни и здоровью граждан в случае возникновения аварийных ситуаций.
Прокуратура города внесла в адрес руководителей юридических лиц представления об устранении нарушений закона, которые рассмотрены, удовлетворены, 3 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, в отношении ответственных должностных лиц организаций вынесено 3 постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требованийпромышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов).
По результатам рассмотрения постановлений виновным лицам назначены административные наказания в виде предупреждения.
3. В Обнинске кафе и его директор оштрафованы на 120 тыс. рублей за незаконную продажу алкогольной продукции
Прокуратура г. Обнинска провела проверку исполнения законодательства в сфере оборота алкогольной продукции. В деятельности одного из кафе г. Обнинска выявлен факт розничной продажи алкогольной продукции на вынос под видом оказания услуг общественного питания после 22 часов.
В связи с этим прокуратурой города в отношении директора кафе и юридического лица вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).
По результатам рассмотрения материалов прокуратуры должностному лицу назначен штраф в размере 20 тыс. рублей, юридическому лицу – 100 тыс. рублей.
Кроме того, с целью устранения выявленных нарушений закона директору кафе внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
4. Вопросы организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции обсуждены на семинаре, проведенном в городе Обнинске
24 октября 2017 года на базе прокуратуры города Обнинска состоялся семинар, на котором обсуждены значимые вопросы организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции.
В работе семинара приняли участие работники прокуратуры области, территориальные и специализированные прокуроры, а также представители управления Федеральной антимонопольной службы России по Калужской области.
Отмечено, что органами прокуратуры области принимаются реальные меры, направленные на противодействие коррупции во всех сферах экономики.
Последовательная и принципиальная позиция прокуроров позволила выявить и устранить в 2017 году более 2,9 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства. Пресечены нарушения при размещении заказов для государственных и муниципальных нужд. Мерами прокурорского воздействия устраняются факторы, способствующие конфликту интересов и злоупотреблениям должностных лиц при прохождении государственной и муниципальной службы.
Ведется активная работа по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности в сфере малого и среднего бизнеса.
На семинаре участники обменялись опытом по осуществлению надзора в обозначенной сфере, рассмотрели проблемы, возникающие в повседневной деятельности.
Участники межведомственного семинара ориентированы на принятие исчерпывающих мер по предупреждению и недопущению нарушений в сфере противодействия коррупции, осуществление активного взаимодействия в целях пресечения правонарушений и преступлений в данной сфере, обеспечения неотвратимости наказания виновных и защиты интересов государства.
5. Житель города Обнинска осужден за покушение на убийство своей малолетней дочери
Вступил в законную силу приговор Обнинского городского суда в отношении 33-летнего жителя г. Обнинска. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями), ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы) и ч.3 ст.30 п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство малолетней, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на умышленное причинение смерти малолетней, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).
Установлено, что в марте 2017 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался полотенцем задушить свою малолетнюю дочь. Довести преступный умысел до конца ему не дала мать ребенка.
Кроме того, судом установлены факты причинения физических и психических страданий подсудимым своей супруги путем систематического нанесения побоев и угрозы убийством.
В судебном заседании подсудимый свою вину не признал.
Государственным обвинителем были представлены доказательства, подтверждающие его виновность в совершении данных преступлений, оценив которые суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.
Приговор обжалован стороной защиты в суд апелляционной инстанции, однако судебной коллегией по уголовным делам Калужского областного суда оставлен без изменения и вступил в законную силу.
6. По требованию прокуратуры г. Обнинска восстановлены нарушенные трудовые права работников ООО «Арт Клин Сервис»
Прокуратура г. Обнинска провела проверку по обращению гражданина республики Узбекистан о нарушении его трудовых прав руководством одной из организаций города.
В ходе проверки в деятельности названной организации выявлены нарушения трудового и миграционного законодательства.
Руководством были нарушены порядок и сроки оплаты труда работника.
Также выявлены фаты уклонения от заключения трудовых договоров, а также незаконного привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности.
В этой связи прокуратурой города в адрес генерального директора общества внесено представление об устранении нарушений трудового и миграционного законодательства, по результатам рассмотрения которого задолженность по заработной плате в сумме 40 тыс. заявителю выплачена в полном объеме.
Кроме того, заместителем прокурора города в отношении должностного лица – генерального директора организации - вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 5.27 (уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем) и ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства).
По результатам рассмотрения всех постановлений руководителю организации назначены административные штрафы в общей сумме 148 тысяч рублей.
7. По постановлению прокурора г. Обнинска две торговые сети привлечены к административной ответственности за нарушение законодательства о торговой деятельности
Прокуратура г. Обнинска провела проверку, в результате которой установлены факты несоблюдения торговыми сетями города требований законодательства о торговой деятельности.
Установлено, что у двух торговых сетей в нарушение требований Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» отсутствуют сайты в сети Интернет с информацией об условиях отбора контрагента для заключения договора поставки продовольственных товаров и о существенных условиях такого договора.
Несоблюдение данных требований приводит к нарушению прав и законных интересов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих поставку производимых или закупаемых товаров, предназначенных для использования их в предпринимательской деятельности, а также нарушают баланс экономических интересов хозяйствующих субъектов.
Прокуратурой города в отношении руководителей торговых сетей вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по ч.1 ст.14.41 КоАП РФ (непредоставление хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность посредством организации торговой сети, запрашиваемой контрагентом информации об условиях отбора контрагента для заключения договора поставки продовольственных товаров, о существенных условиях такого договора).
По результатам рассмотрения постановлений управлением Федеральной антимонопольной службы по Калужской области должностные лица признаны виновными, им назначено административного наказание в виде предупреждения.
Кроме того, с целью устранения выявленных нарушений закона о торговой деятельности прокуратурой города в адрес руководителей торговых сетей внесены представления, которые рассмотрены, удовлетворены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Просмотров: 102
Последние новости из рубрики «Силовики»:
1 ноября 2017
Житель Обнинска вспомнил про ребенка, когда ему понадобились водительские права
На днях обнинские судебные приставы заставили нерадивого отца выплатить алименты своему сыну. Длительное
30 октября 2017
Под Обнинском расплавленный металл унес жизни трех человек
В соседнем с Обнинском Жуковском районе перед судом предстанет директор предприятия за нарушение требований
26 октября 2017
В Обнинске пьяные водители побили численный рекорд
Последние три дня в Обнинске оказались весьма напряженными для сотрудников городского ГИБДД. По информации
24 октября 2017
Обнинским полицейским не хватает камер
Об этом на прошедшем сегодня заседании городского собрания рассказал Начальник ОМВД России по городу
23 октября 2017
В Боровском районе стало меньше пьяных водителей
Как сообщил начальник ОМВД по Боровскому району Александр КУЛИГИН, за прошлую неделю сотрудниками ГИБДД
19 октября 2017
Главный полицейский Обнинска настроен на диалог с горожанами
Очередную «горячую линию» начальник ОМВД города Обнинска полковник полиции Александр КУДРЯШОВ проведёт
19 октября 2017
В Боровске обмельчали призывники
В соседнем с Обнинском Боровском районе продолжается воинский призыв. Этот процесс протекает без особых
20 октября 2017
Главный полицейский Обнинска встретился с банкирами
Начальник обнинского ОМВД Александр КУДРЯШОВ провел встречу с представителями банковской сферы. Главной
16 октября 2017
В Боровском районе за неделю задержаны два нетрезвых водителя
Начальник ОМВД по Боровскому району Александр КУЛИГИН отчитался на районной планерке о проделанной за
12 октября 2017
Обнинские полицейские вышли на борьбу с мошенничеством
В связи с участившимися случаями мошенничества, обнинские правоохранительные органы проводят профилактику
Архив новостей
Самое оцененное
25 октября 2017
«Сказочные» фигуры в Гурьяновском лесу подверглись критике!
Вчера в Гурьяновский лес в рамках благоустройства и реализации
1 ноября 2017
Сегодня свой юбилей отмечает известный деятель Обнинска Виктор Дроздов
Сегодня свой 60-летний юбилей отмечает один из
19 октября 2017
Мэра Обнинска удивили рыба и креветки на сельхоз-ярмарке
На минувших выходных в Обнинске прошла первая в этом сезоне сельскохозяйственная
Самое читаемое
Происшествия
5 ноября 2017
Обнинские полицейские эвакуировали «Триумф Плазу»
Животные
27 октября 2017
Рабочие из Балабанова ищут владельцев прибившегося к ним котенка
Лента новостей
6 ноября 2017
Левые голоса чиновники пообещали отфильтровать
Настоящий...
6 ноября 2017
Обнинск уродуют
Вот...
6 ноября 2017
Приезжая лишилась в Обнинске 56 тысяч рублей
Мест,...
4 ноября 2017
Балабановский МУП «МЦОН» будет делиться доходами раз в квартал
В...
4 ноября 2017
В Обнинске под покровом ночи обчистили парикмахерскую
Кража...
4 ноября 2017
Светофор на проспекте Маркса заработает через считанные дни
Как...
4 ноября 2017
У обнинцев есть две недели, чтобы сделать выбор
Как...
3 ноября 2017
В Ермолине
В...
3 ноября 2017
Обнинские пешеходные переходы «раскрасят» по последним технологиям
Государственный...
3 ноября 2017
Такого грандиозного концерта в Обнинске еще не было!
10...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
7
Губернатор Артамонов назвал кадровую ситуацию в обнинском образовании худшей в регионе
2
6
Обнинцам предложили выбрать общественные территории, нуждающиеся в «ремонте»
3
5
Обнинские полицейские эвакуировали «Триумф Плазу»
4
1
Полицейские задержали телефонного хулигана, сообщившего о взрывном устройстве в «Плазе»
5
1
У обнинцев есть две недели, чтобы сделать выбор
1
24
Обнинские коммунальщики подозревают жильца в самоуправстве
2
18
Губернатора Артамонова опять похвалили
3
11
Обнинские должники могут лишиться домашних питомцев!
4
9
Экс-мэру Обнинска Александру Авдееву прочат губернаторское кресло
5
9
В Обнинске на «зебре» сбили пенсионера
1
24
Обнинские коммунальщики подозревают жильца в самоуправстве
2
18
Губернатора Артамонова опять похвалили
3
17
«Власть должна слушать людей, а не отмахиваться от них!»
4
13
Карл, зачем? лежачий полицейский на Маркса вызвал недовольство автолюбителей
5
11
Обнинские должники могут лишиться домашних питомцев!
Доска объявлений
События
97
Компьютеры
307
Работа
718
Недвижимость
803
Авто-мото
454
Бытовая техника
364
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1069
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2447
Разное
1180
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.