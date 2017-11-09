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9 ноября 2017
Силовики
Обнинские полицейские пригласили школьников в гости
В рамках программы мероприятия школьникам расскажут об особенностях работы служб и подразделений в системе МВД, о порядке приема на службу и о возможностях поступления в ВУЗы МВД РФ.
По всем вопросам можно обращаться в отдел по работе с личным составом ОМВД по телефону 39-4-98-49.
Мероприятие пройдет по адресу ул. Ленина, 89. Начало в 15.00.
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