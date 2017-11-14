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14 ноября 2017
МЧС
В Боровском районе произошел «дерзкий» поджог
Как рассказал начальник пожарного надзора по Боровскому району Александр ЛАРИОНОВ, за последние дни на территории района произошло два пожара.
Первое происшествие случилось в деревне Комлеве в нежилом доме. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Второй случай произошел в СНТ «Труженик», где был зафиксирован поджог дачного дома.
– Это дерзкий поджог. Даже на заборе написали краской, за что они это сделали. Сейчас по этому поводу проводят проверку полиция и МЧС. Так что будем выявлять нарушителей, – отметил Александр Владимирович.
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