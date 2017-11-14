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14 ноября 2017
Спорт
Малоярославецкие активисты не могут «пробить» строительство скейт-парка
С соответствующей петицией спортсмены выступили на площадке Change.org.
В случае, если петиция наберет необходимое количество голосов, она будет доставлена главе администрации соседнего Малоярославца Руслану САИДОВУ и начальнику отдела культуры, спорта и связей с общественностью Сергею ЧИНАРЕВУ.
В своем обращении авторы указывают, что в городе достаточно много людей, занимающихся велосипедным мотокроссом, ездой на скейтборде и самокате. Однако мест для занятий этими видами спорта в Малоярославце нет.
- Просим обратить внимание на эту проблему администрацию города Малоярославец. Частично берем на себя расходы на сооружение фигур, но нам необходимо предоставить место для постройки парка, - указывают авторы петиции.
С аналогичной проблемой на протяжении многих лет сталкивались и спортсмены первого наукограда, однако полноценный скейт-парк в Обнинске так и не появился.
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