|
15 ноября 2017
ЖКХ
Полицейские и спасатели проверят готовность боровских домов к зиме
Теперь они будут проверять изоляцию труб в подвалах, смотреть, чтобы там не было мусора и т.д. В связи с этим балабановские полицейские уже попросили местные управляющие компании обеспечить им доступ в подвальные помещения.
Кстати, к проверке готовности жилого фонда к зиме подключатся и сотрудники МЧС, которые возьмут на себя чердаки.
Просмотров: 100
Последние новости из рубрики «ЖКХ» и по тэгам #полиция, #проверка, #подвалы:
15 ноября 2017
Обнинская полиция распахнет свои двери для горожан
21 ноября 2017 в здании обнинской полиции пройдет день открытых дверей, посвященный вопросам трудоустройства.
14 ноября 2017
Обнинские алкоголики оставили без воды весь дом
Большие проблемы своим соседям и работникам аварийно-диспетчерской службы доставили на днях обнинские
14 ноября 2017
В Балабанове начала пропадать вода с полок магазинов
Завтра в соседнем с Обнинском Балабанове ожидают отключение воды. ГП «Калугаоблводоканал»
15 ноября 2017
Обнинские коммунальщики украсят город к новому году
Сотрудники обнинского МПКХ помимо своей основной деятельности – уборки территорий, занимаются еще и массой
15 ноября 2017
В Обнинске с трудом восстанавливают сбитые дорожные знаки
Проверку эффективного использования бюджетных средств по линии безопасности дорожного движения провела
13 ноября 2017
Коммунальщики подкорректировали график работы фонарей после жалоб обнинцев
С 15-ого ноября наружное освещение в городе начнет работать по новому графику. Начиная со среды, время
13 ноября 2017
Боровские гаишники за неделю оштрафовали девять пешеходов
Начальник ОМВД по Боровскому району Александр КУЛИГИН, как всегда, подвел итоги работы своих подчиненных
10 ноября 2017
Обнинские полицейские поздравили своих предшественников
Руководство обнинской полиции и Совет ветеранов поздравили ветеранов МВД с юбилейной датой со дня образования
10 ноября 2017
В Боровске поставили запятую в капремонте
В соседнем с Обнинском Боровске на двух объектах завершились работы, которые проводили по программе капитального
10 ноября 2017
Боровские полицейские отмечают свой профессиональный праздник
Сегодня в России празднуется День сотрудника органов внутренних дел. Не могли обойти это событие и в
Архив новостей
Самое оцененное
25 октября 2017
«Сказочные» фигуры в Гурьяновском лесу подверглись критике!
Вчера в Гурьяновский лес в рамках благоустройства и реализации
1 ноября 2017
Сегодня свой юбилей отмечает известный деятель Обнинска Виктор Дроздов
Сегодня свой 60-летний юбилей отмечает один из
19 октября 2017
Мэра Обнинска удивили рыба и креветки на сельхоз-ярмарке
На минувших выходных в Обнинске прошла первая в этом сезоне сельскохозяйственная
Самое читаемое
Экономика
2 ноября 2017
На строительство калужского Диснейленда отвели шесть лет
Благоустройство
9 ноября 2017
Балабановцы сочли новую детскую площадку небезопасной
Лента новостей
15 ноября 2017
В Балабанове
В...
15 ноября 2017
В Боровске
В...
15 ноября 2017
Балабановские дзюдоисты отправятся на международные соревнования
В...
15 ноября 2017
В Обнинске субботники закончились, а грязь осталась
В...
15 ноября 2017
Обнинская школа-интернат получила комнату социальной адаптации
На...
14 ноября 2017
Вакцинация в Обнинске практически завершена
На...
14 ноября 2017
В Обнинске наркоторговцы изрисовали дом рядом со школой
Очередная...
13 ноября 2017
В Обнинске подошел к концу месячник по благоустройству
На...
13 ноября 2017
В Боровск слетятся самые активные мамы
В...
13 ноября 2017
На улице Калужской обнаглевшие рекламщики перегородили тротуар
В...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
4
Обнинцы не торопятся парковаться на крыше
2
2
В Обнинске наркоторговцы изрисовали дом рядом со школой
3
2
Мэр Обнинска последовал добрым рекомендациям губернатора
4
1
В Балабанове хирурга вынудили уволиться за отказ принять пациента вне очереди!
5
1
В Балабанове возле железнодорожных касс может появиться шлагбаум
1
24
Обнинские коммунальщики подозревают жильца в самоуправстве
2
11
Обнинские должники могут лишиться домашних питомцев!
3
8
Обнинцам предложили выбрать общественные территории, нуждающиеся в «ремонте»
4
7
Губернатор Артамонов назвал кадровую ситуацию в обнинском образовании худшей в регионе
5
7
В Обнинске начнут продавать французские деликатесы
1
24
Обнинские коммунальщики подозревают жильца в самоуправстве
2
18
Губернатора Артамонова опять похвалили
3
17
«Власть должна слушать людей, а не отмахиваться от них!»
4
13
Карл, зачем? лежачий полицейский на Маркса вызвал недовольство автолюбителей
5
11
Обнинские должники могут лишиться домашних питомцев!
Доска объявлений
События
97
Компьютеры
307
Работа
720
Недвижимость
803
Авто-мото
454
Бытовая техника
364
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1069
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2447
Разное
1180
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.