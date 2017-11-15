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Полицейские и спасатели проверят готовность боровских домов к зиме

15 ноября 2017
ЖКХ


Полицейские и спасатели проверят готовность боровских домов к зиме

Как сообщил представитель ОМВД по Боровскому району Александр ТАРАСЕНКО, следить за готовностью многоквартирных домов к зимнему сезону в Калужской области обязали, в том числе, участковых.

Теперь они будут проверять изоляцию труб в подвалах, смотреть, чтобы там не было мусора и т.д. В связи с этим балабановские полицейские уже попросили местные управляющие компании обеспечить им доступ в подвальные помещения.

Кстати, к проверке готовности жилого фонда к зиме подключатся и сотрудники МЧС, которые возьмут на себя чердаки.

 
 
Автор новости: Константин Еременко

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