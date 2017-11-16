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В Обнинск с деловым визитом прибыла корейская делегация

16 ноября 2017
Экономика


В Обнинск с деловым визитом прибыла корейская делегация

Сегодня утром, в Доме Ученых, состоялась встреча представителей корейской строительной компании «KYERYONG CONSTRUCTION INDUSTRIAL CO., LTD» с представителями городской администрации.

Возглавляли принимающую делегацию мэр Обнинска Владислав ШАПША и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Олег ВИРКОВ.

В ходе встречи глава городской администрации рассказал южнокорейским бизнесменам о наукограде, отметив среди преимуществ города высокий уровень жизни населения, хорошие показатели экономического и научного развития, а также выгодность географического расположения.

В свою очередь, представители компании «Керенг», до сего момента представленные в России только в городе Хабаровск, продемонстрировали презентацию, в которой были показаны самые значимые строительные проекты корпорации по всему миру.

Президент и собственник компании И Сынг Чан, отметил, что хотя встреча эта и носит ознакомительный характер, корейские бизнесмены не скрывают своей заинтересованности в сотрудничестве с Обнинском, главными преимуществами которого видят близость к столице и хорошо развитые экономическую и транспортную сферы.

После этого обмена любезностями, стороны продолжили переговоры за закрытыми дверями, известно также, что в ходе своего визита южнокорейские бизнесмены посетят Дворец спорта «Олимп» и несколько активно строящихся микрорайонов.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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