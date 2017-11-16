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16 ноября 2017
Мероприятия
Региональные активисты сделали Артамонову 17 предложений
Представители Общественного народного фронта (ОНФ) Калужской области направили главе региона Анатолию АРТАМОНОВУ список предложений из 17 пунктов.
Сюда вошли наиболее острые вопросы, которые были сформированы после ряда выездных совещаний, встреч с гражданами и по итогам экспертных совещаний.
Так, активисты предлагают повысить открытость программы «Городская среда» путем вовлечения общественности. Также переживают представители народного фронта за продажу табачных изделий в непосредственной близости от общеобразовательных учреждений.
Просят авторы письма обратить внимание и на систему здравоохранения, потому как в рамках специального проекта ОНФ «Народная оценка качества» в течение года было выявлено немало проблем и нареканий со стороны жителей, особенно в организации работы скорой помощи и комплектации лечебных учреждений квалифицированными медицинскими кадрами.
Обратили внимание активисты и на экологическую составляющую, предложив уделить особое внимание защите леса и создать определенные условия для эффективного формирования на территории региона «зеленого щита».
Эти и другие предложения теперь предстоит рассмотреть губернатору.
Всего же за последние два года региональное отделение ОНФ направило главе Калужской области 37 предложений. Из них к числу реализованных активисты на данный момент отнесли 28.
Напомним, что такое движение, как Общественный народный фронт, был создан благодаря инициативе главы государства Владимира ПУТИНА.
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