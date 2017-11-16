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Дорожные полицейские прочитали лекции обнинским детям

16 ноября 2017
Дети


Дорожные полицейские прочитали лекции обнинским детям

В преддверье Всемирного дня ребенка, который приходится на 20 ноября, сотрудники обнинской ГИБДД проводят ряд мероприятий, направленных на привлечение внимания общественности к вопросам сохранения жизни и здоровья несовершеннолетних участников дорожного движения.

В рамках акции в детских садах и школах города были проведены познавательные лекции для юных участников дорожного движения. Детям продемонстрировали тематические мультфильмы, рассказали о необходимости использования светоотражающих элементов на одежде и рюкзаках, а также напомнили о максимальной внимательности на пешеходных переходах.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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