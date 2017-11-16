Обнинское МПКХ готовит город к празднику

Обнинское МПКХ уже давно не обновляло информацию о своей деятельности на корпоративном сайте.Но, как рассказали на этом предприятии, работы, тем не менее, по всему городу проводятся в полном объеме. А сейчас, в преддверии Нового года, они еще и активизировались.Так, на прошлой неделе на улице Жолио-Кюри и на улице Лейпунского установлены новые скамейки, а на проспекте Ленина и на улице Курчатова с тротуаров удалены четыре граффити.Также проведен демонтаж отслужившего свой век игрового комплекса по улице Гагарина, 51. С начала года отловлено 60 безнадзорных собак, которые, согласно договору, переданы на содержание МП «Полигон ТКО» города Калуги.Ежедневно проводится уборка подземного перехода в районе железнодорожной станции и обслуживание общественных туалетов на проспекте Маркса, улице Аксенова и улице Гагарина. Сотрудники МПКХ также удаляют со столбов и остановок общественного транспорта рекламные материалы, которые без разрешения размещают приезжие предприниматели.