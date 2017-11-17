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17 ноября 2017
Экономика
В Балабанове готовы искать налоги по ночам
В соседнем с Обнинском Боровском районе перед всем сельскими и городскими поселениями стоит задача по усилению работы в плане пополнения бюджета за счет налогов, в том числе и на имущество физических лиц.
С этой целью были созданы комиссии, и в Балабанове ее возглавила начальник финансово-экономического отдела администрации Наталья ГУСАКОВСКАЯ.
На совместном заседании думских комиссий председатель бюджетного направления ГД Владимир ЖИГАНОВ заявил, что далеко не все балабановцы официально оформили свое имущество, о чем свидетельствуют пробелы на публичной кадастровой карте, которая находится в свободном доступе в сети интернет. Депутат предложил активизировать работу по выявлению таких незарегистрированных объектов. Однако Наталья Гусаковская оказалась не готова вступить на тропу войны с неплательщиками прямо сейчас.
- Очень много работы по планированию бюджета на 2018 год. Я две недели домой в восемь вечера ухожу. Вот в десять вечера я могу! Кто со мной? – с иронией поинтересовалась Наталья Александровна.
На это Владимир Жиганов заметил, что ей, как председателю этой комиссии, вовсе не обязательно самой ходить по улицам, достаточно организовать работу. В частности, в роли «ходоков» Владимир Африканович предложил депутатов Гордумы, в том числе и себя, для работы по округам.
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