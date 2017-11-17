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17 ноября 2017
МЧС
В Обнинске с пожарной обстановкой все хорошо, а вот Боровск находится в зоне риска
Как сообщили сотрудники обнинского управления по делам ГО и ЧС, завтра в Обнинске ожидается переменная облачность и осадки в виде дождя и снега.
Также спасатели предупредили о гололедице на дорогах и попросили водителей и пешеходов быть максимально осторожными при движении.
По-прежнему остается актуальной проблема, связанная с техногенными пожарами в зданиях жилого, социально-культурного и бытового назначения.
Возгорания происходят из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации газового и электрического оборудования при обогреве помещений. Еще одной причиной пожаров является использование неисправных нагревательных приборов.
Отметим, что наиболее сложная обстановка, по мнению спасателей, может сложиться в Боровском, Жуковском и Малоярославецком районах. В наукограде на данный момент пожарная обстановка считается спокойной.
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