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19 ноября 2017
Ну и ну!
Вандалы устроили бесчинства в Гурьяновском лесу!
Напомним, что после того, как в Гурьяновский лес завезли сказочные фигуры из Берендеева царства, народ начал делать ставки, когда до них доберутся вандалы и разрисуют или разломают скульптуры.
Не прошло и месяца, как таковое произошло. На данный момент от рук вандалов пострадали десятки кормушек для птиц, которые были сделаны учениками местных школ в рамках экологической акции. Кормушки полностью разломаны и валяются на земле.
Также от рук граждан, живущих по принципу «сила есть, ума не надо», пострадали и лавочки в лесу – у них выломали центральную часть, так что сидеть на них больше не представляется возможным.
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