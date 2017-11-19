Вандалы устроили бесчинства в Гурьяновском лесу!

То, что предрекали очень многие жители Обнинска, к сожалению, случилось.Напомним, что после того, как в Гурьяновский лес завезли сказочные фигуры из Берендеева царства, народ начал делать ставки, когда до них доберутся вандалы и разрисуют или разломают скульптуры.Не прошло и месяца, как таковое произошло. На данный момент от рук вандалов пострадали десятки кормушек для птиц, которые были сделаны учениками местных школ в рамках экологической акции. Кормушки полностью разломаны и валяются на земле.Также от рук граждан, живущих по принципу «сила есть, ума не надо», пострадали и лавочки в лесу – у них выломали центральную часть, так что сидеть на них больше не представляется возможным.