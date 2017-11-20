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Спамеры попросили обнинцев вернуть деньги

20 ноября 2017
Криминал


Спамеры попросили обнинцев вернуть деньги

Об очередном вероятном случае мошенничества порталу Obninsk.Name рассказала местная жительница Галина Н. По словам женщины, накануне выходных ей пришло SMS-сообщение с неизвестного номера о том, что на мобильный телефон жительницы Обнинска было положено сто рублей.

Несмотря на то, что номер был длинный, внизу стояла подпись «Сбербанк».

Поначалу женщина не придала этому инциденту значение, однако через небольшой промежуток времени она получила очередное сообщение с другого номера с просьбой вернуть зачисленные по ошибке деньги.

- Ну, кто из нас не ошибается?- вспоминает свои эмоции Галина. – Меня спасло только то, что с электронными платежами я «не дружу», поэтому решила вечером обратиться к мужу и перечислить женщине деньги.

Однако когда жительница Обнинска рассказала об этом случае супругу, оказалось, что и он в этот день получил аналогичное сообщение, только в отличие от жены сразу заподозрил неладное.

- Муж мне посоветовал проверить баланс моего номера, и оказалось, что никакие деньги мне не приходили, - рассказывает женщина.

Именно тогда жительница первого наукограда поняла, что чуть не стала очередной жертвой мошенников, которые грамотно рассчитали, что верх над разумом возьмут эмоции и большинство, кому придет такое сообщение, не задумываясь, перечислит преступникам деньги.


 
 
Автор новости: Евгения Никитина

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