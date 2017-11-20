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Балабановским чиновникам поднимут зарплату

20 ноября 2017
Экономика


Балабановским чиновникам поднимут зарплату

В соседнем с Обнинском Балабанове чиновников ожидает очередное повышение зарплаты.

Такое предварительное решение приняли члены бюджетной комиссии Гордумы, обсуждая проект главного финансового документа города на 2018 год.

Согласно обращению начальника финотдела администрации Натальи ГУСАКОВСКОЙ, рост доходов госслужащих произойдет с 1 января следующего года на 5%. Учитывая, что в 2017 году в муниципалитете уже дважды произошло увеличение расходной части по данной статье бюджета, и, в общем, рост составил 15%, прибавка в новом году будет скромной.

Это решение ещё предстоит рассмотреть на официальном заседании Городской Думы. Тем не менее, сомнений в том, что депутаты одобрят это предложение, нет.

Стоит отметить, что общее повышение зарплат госслужащих на 20% одобрено на высшем уровне, а потому увеличение доходов чиновников вполне вероятно произойдет на территории всей Калужской области.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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