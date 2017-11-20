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На полицейского напал обнинец с мачете!

20 ноября 2017
Криминал


На полицейского напал обнинец с мачете!

В минувшую пятницу произошло событие, которое заставит любого здравомыслящего человека встрепенуться от ужаса.

Так, как сообщили на планерке в городской администрации, сотрудники ОМВД России по городу Обнинску, во время мероприятия на обслуживаемой территории рядом с одним из домов по улице Киевское шоссе, у одного из подъездов на двоих полицейских напал 25-летний местный житель.

Злоумышленник был вооружен ножом в одной руке и мачете в другой. Молодой человек нанес множественные травмы рук одному из стражей правопорядка, но, в результате грамотных действий сотрудников службы участковых уполномоченных полиции, мужчину удалось обезвредить и избежать более тяжких последствий.

На данный момент злоумышленник задержан, жизни и здоровью полицейского ничего не угрожает, он получают всю необходимую медицинскую помощь в стенах больницы.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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