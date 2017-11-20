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20 ноября 2017
Торговля
Жителей Обнинска начали приучать «к добру»!
Напомним, что совсем недавно глава Калужского региона Анатолий АРТАМОНОВ рекомендовал всем муниципалитетам области организовать в торговых точках так называемые «полки добра», где любой покупатель сможет приобрести тот или иной товар и отправить его на специальную полку, с которой нуждающиеся граждане смогут забрать продукт абсолютно бесплатно.
Надо сказать, что мэр первого наукограда тут же последовал рекомендациям губернатора, дав распоряжение начальнику Управления потребительского рынка Анне КРАСИКОВОЙ о проведении соответствующих переговоров с и сетевыми магазинами, базирующимися в Обнинске. И первый результат уже есть.
Как рассказала сегодня на планерке Анна Всеволодовна, до конца текущего месяца такие «полка добра» появятся в двух магазинах торговой сети «Пятерочка» (обе точки расположены в Старом городе). В перспективе аналогичные «добрые» прилавки должны открыться и в других точках Обнинска.
К слову, как пояснила Красикова, отправить на специальную полку покупатель может любой товар, однако существует список рекомендуемой продукции: масло, крупы, макаронные изделия, хлеб и соль. Примечательно, что рекомендуемые товары будут находиться уже на кассе, где каждому покупателю будет предложено приобрести их для нуждающихся.
Забрать товар даром можно будет со специальной полки, обозначенной соответствующим информационным щитом.
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