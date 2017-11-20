Жителей Обнинска начали приучать «к добру»!

В мэрии пока не знают, как запустить маршрутки в Заовражье

В Обнинске с пожарной обстановкой все хорошо, а вот Боровск находится в зоне риска

В последнее время жителей волновал вопрос: не собирается ли гипермаркет «Атак» покинуть первый наукоград?