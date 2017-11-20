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Жителей Обнинска начали приучать «к добру»!

20 ноября 2017
Торговля


Жителей Обнинска начали приучать «к добру»!

Напомним, что совсем недавно глава Калужского региона Анатолий АРТАМОНОВ рекомендовал всем муниципалитетам области организовать в торговых точках так называемые «полки добра», где любой покупатель сможет приобрести тот или иной товар и отправить его на специальную полку, с которой нуждающиеся граждане смогут забрать продукт абсолютно бесплатно.

Надо сказать, что мэр первого наукограда тут же последовал рекомендациям губернатора, дав распоряжение начальнику Управления потребительского рынка Анне КРАСИКОВОЙ о проведении соответствующих переговоров с и сетевыми магазинами, базирующимися в Обнинске. И первый результат уже есть.

Как рассказала сегодня на планерке Анна Всеволодовна, до конца текущего месяца такие «полка добра» появятся в двух магазинах торговой сети «Пятерочка» (обе точки расположены в Старом городе). В перспективе аналогичные «добрые» прилавки должны открыться и в других точках Обнинска.

К слову, как пояснила Красикова, отправить на специальную полку покупатель может любой товар, однако существует список рекомендуемой продукции: масло, крупы, макаронные изделия, хлеб и соль. Примечательно, что рекомендуемые товары будут находиться уже на кассе, где каждому покупателю будет предложено приобрести их для нуждающихся.

Забрать товар даром можно будет со специальной полки, обозначенной соответствующим информационным щитом.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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