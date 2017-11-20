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Обнинских матерей поздравят с праздником надзиратели

20 ноября 2017
Силовики


Обнинских матерей поздравят с праздником надзиратели

В этом году свой «профессиональный» праздник все матери отметят 26 ноября.

В Обнинске же праздничный концерт, посвященный этому событию, состоится 21 числа в здании ГДК.

Примечательно, что помимо разных творческих коллективов города, как рассказал сегодня на городской планерке начальник Управления социальной защиты Владимир ЖАРСКИЙ, в этом году обнинских матерей поздравит коллектив Федеральной Службы Исполнения Наказаний (ФСИН). Надо сказать, что такая новость вызвала немалый интерес среди участников заседания.

- А кто именно будет выступать – заключенные или сотрудники? – интересовались присутствовавшие.

Ответ на этот вопрос дала вице-мэр по «социалке» Татьяна ПОПОВА.

- Конечно, хотелось бы, чтобы выступили и те и другие, но на самом деле выступать будут сами сотрудники. Дело в том, что у этой службы уже давно сформировался свой творческий коллектив, который гастролирует по всей стране, - прокомментировала она.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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