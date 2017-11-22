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22 ноября 2017
Общество
Обнинские депутаты захотели знать больше подробностей о расходах
В своем выступлении она рассказала о проекте бюджета на следующий год и о выделении средств на жилищно-коммунальный сектор.
Однак, представленная информация вызвала у парламентариев ряд вопросов, которые они поспешили задать Людмиле Иннокентьевне.
Так, например, депутат Светлана ЛУКЬЯНЕНКО осталась недовольной детальностью отчета.
- Скажите, пожалуйста, а вы всегда даете расшифровку в таком укрупненном виде? Хотелось бы видеть классификацию расходов в более детальном и точном варианте, - обратилась к докладчику Светлана Сергеевна.
Однако Коноваловой нашлось, что ответить парламентарию. Дело в том, что отчет делается в соответствии с нормами законодательства, но существуют и более подробные версии этого документа.
- Мы обязаны предоставлять этот доклад в таком виде, иначе бы это заняло уйму времени рассказывать о каждой статье расхода. Существует отдельная роспись бюджета, где уже в деталях рассказывается о каждой отдельно взятой статье, - парировала Людмила Иннокентьевна.
К слову, публичные слушания по бюджету пройдут уже сегодня, и поприсутствовать на них может каждый интересующийся данным вопросом горожанин.
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