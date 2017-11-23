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Жители Обнинска не могут получить свою зарплату на предприятиях-банкротах

23 ноября 2017
Общество


Жители Обнинска не могут получить свою зарплату на предприятиях-банкротах

На этой неделе депутаты Обнинского Горсобрания подняли тему невыплаты в городе заработной платы.

Как оказалось, с подобными жалобами к ним уже обращались избиратели. В частности, депутат Анатолий ШАТУХИН попросил прокомментировать данную проблему начальника управления финансов обнинской городской администрации Людмилу КОНОВАЛОВУ.

Но та пояснила, что этим вопросом у нас занимается региональное Министерство труда.

– Создана специальная областная комиссия, на заседание которой приглашаются работодатели. Там они дают объяснения по вопросу задержки выплат заработной платы. У нас сейчас очень много обанкротившихся предприятий, которые уже не могут это сделать, – пояснила Людмила Иннокентьевна.

Помочь людям в таких случаях удается не всегда, но Коновалова заверила депутатов, что мониторинг этой проблемы в Обнинске проводится постоянно.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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