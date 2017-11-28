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В обнинских магазинах появились первые «Полки Добра»

28 ноября 2017
Общество


В обнинских магазинах появились первые «Полки Добра»

Всероссийская благотворительная акция «Полки Добра», стартовавшая в регионе с подачи губернатора Анатолия АРТАМОНОВА, со вчерашнего дня пришла и в наукоград.

Напомним, что ранее мэр Обнинска Владислав ШАПША дал указание управлению потребительского рынка начать необходимые переговоры о размещении таких полок в магазинах города, и вот сегодня каждый горожанин может воочию увидеть результат проделанный работы.

Сегодня уже в пяти магазинах можно помочь всем нуждающимся людям просто оставив на специальных полках тот или иной товар, чтобы при нехватке средств его мог забрать любой желающий.

«Полки Добра» в настоящий момент можно найти в следующих местах: «Праздничный» (Калужская, 24а), «Родной» (Жукова, 2), «Экстра» (Маркса, 61, Дом для Дома), «Лотос» (Ленина, 174) и «Надежда» (Курчатова, 43) Однако, по словам начальника управления потребительского рынка, транспорта и связи Анны КРАСИКОВОЙ, останавливаться на этом чиновники не собираются.

- В настоящий момент у нас ведутся переговоры с другими магазинами, в том числе крупными сетевиками. Кроме того, мы надеемся привлечь к этой акции больше товаропроизводителей и таким образом расширить ассортимент товаров на полках, - отметила Анна Всеволодовна.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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