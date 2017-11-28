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Новую детскую площадку в Балабанове частично разберут

28 ноября 2017
Дети


Новую детскую площадку в Балабанове частично разберут

В соседнем с Обнинском Балабанове продолжают пожинать плоды электронных торгов, благодаря которым история с установкой детских площадок в этом городе ушла из весны в зиму.

В настоящее время саратовский подрядчик привез в город малые формы, однако смонтировать самый большой городок для отдыха юных горожан так и не смог.

Внушительная конструкция, установленная во дворе ул. Лесной две недели назад, не закреплена и местами представляет опасность для детей, которые давно сорвали тоненькую огораживающую ленту и принялись играть на опасном объекте. Сегодня администрация решила силами городских компаний закрепить конструкцию, а также снять с неё часть элементов, использование которых не безопасно.


 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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