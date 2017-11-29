Обнинск
Новости
Проблемы здравоохранения в Обнинске снимают за счет частных клиник

29 ноября 2017
Медицина


Проблемы здравоохранения в Обнинске снимают за счет частных клиник

Вчера на заседании Обнинского городского Собрания депутат Людмила СЕРГЕЕВА задала сити-менеджеру первого наукограда болезненный вопрос: намерен ли город создавать муниципальное здравоохранение? Планы о создании такой клиники озвучивались несколько лет назад, однако сегодня здравоохранение в регионе курирует область, поэтому у города нет ни полномочий для решения этого вопроса, ни средств.

Свой отпечаток налагает специфика Обнинска. Как подчеркнул глава администрации Владислав ШАПША, города, где расположены предприятия «Росатома», обслуживает Федеральное медико-биологическое агентство.

- То, что может сделать Обнинск, как муниципальное образование, он сделал, были созданы условия для развития частных клиник, - заявил Владислав Валерьевич. – И в городе на сегодня работает пятьдесят частных клиник. Я не изменю свою позицию и убежден в том, что, если бы их сегодня не было, проблема медицины стояла бы в Обнинске гораздо острей.

При этом градоначальник подчеркнул, что лечение там могут позволить себе не все горожане, однако дальнейшие действия по улучшению ситуации в здравоохранении Обнинска должны последовать от ФМБА.

- Если каждый будет заниматься своим делом, вот тогда будет хорошо, а когда каждый будет браться за всё, что горит, и пытаться спасти все участки фронта, ну, тогда как говорил Черномырдин, будет «Хотели как лучше, а получилось, как всегда», - сказал Шапша.

В свою очередь сити-менеджер напомнил, что город и так помогает медикам, закладывая в бюджете средства на доплаты персоналу КБ№8.

 - И я хочу сказать, что если это излишний инструмент, ну, давайте от них откажемся, и я честно скажу, что найду, куда применить я тридцать миллионов, - резюмировал Владислав Валерьевич.

После такого резкого заявления дальнейших вопросов медицинской тематики от избранников народа не последовало.

 
 
Автор новости: Евгения Никитина

Все статьи
автора
Просмотров: 169

Последние новости из рубрики «Медицина» и по тэгам #медицина, #доплаты, #бюджет:


29 ноября 2017

Новый центр тяжелой атлетики оказался в пролете
Уже не первый год руководитель СДЮСШОР «Квант» Николай ПЛАТОШЕЧКИН бьется за достойный зал для обнинских...
27 ноября 2017

Владислав Шапша призвал чиновников не ограничиваться публичными слушаниями
Речь идет об обсуждении проекта бюджета на будущий год. Как известно, на прошлой неделе состоялись публичные...
25 ноября 2017

Главврач Владимир Петров уходит из КБ № 8!
Главный врач обнинской клинической больницы № 8 Владимир ПЕТРОВ покидает свой пост. Как он сам сообщил...
23 ноября 2017

На праздники в 2018-м году город потратит порядка восьми миллионов рублей
Депутатский корпус приступил к рассмотрению расходов бюджета предстоящего года. Так, в 2018-м году на...
23 ноября 2017

Балабановские спортсмены не доедают
О том, что спортсмены Балабанова чувствуют себя ущемленными в плане питания, заявил депутат Городской...
21 ноября 2017

Грипп в Обнинске ожидают после Нового года
В региональном управлении Роспотребнадзора подчеркивают, что уровень респираторных заболеваний на сегодняшний...
22 ноября 2017

В Боровском районе появится новый ФАП
Как рассказал главный врач Боровского района Владимир ЛОГУТЕНОК, в деревне Асеньевское в следующем году...
22 ноября 2017

В Балабанове не дали миллион рублей на книгу
В соседнем с Обнинском Балабанове депутаты «завернули» идею администрации об издании книги по истории...
22 ноября 2017

В Балабанове мечтают о «литературном» памятнике
В Балабанове готовятся обновить фасад взрослой городской библиотеки. Финансирование этих работ уже предусмотрено...
20 ноября 2017

В следующем году «Паркон» принесет городу на два миллиона рублей больше, чем в текущем
Такие данные в конце прошедшей рабочей недели депутатам озвучила главный финансист города Людмила КОНОВАЛОВА.


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.