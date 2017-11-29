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29 ноября 2017
Медицина
Проблемы здравоохранения в Обнинске снимают за счет частных клиник
Свой отпечаток налагает специфика Обнинска. Как подчеркнул глава администрации Владислав ШАПША, города, где расположены предприятия «Росатома», обслуживает Федеральное медико-биологическое агентство.
- То, что может сделать Обнинск, как муниципальное образование, он сделал, были созданы условия для развития частных клиник, - заявил Владислав Валерьевич. – И в городе на сегодня работает пятьдесят частных клиник. Я не изменю свою позицию и убежден в том, что, если бы их сегодня не было, проблема медицины стояла бы в Обнинске гораздо острей.
При этом градоначальник подчеркнул, что лечение там могут позволить себе не все горожане, однако дальнейшие действия по улучшению ситуации в здравоохранении Обнинска должны последовать от ФМБА.
- Если каждый будет заниматься своим делом, вот тогда будет хорошо, а когда каждый будет браться за всё, что горит, и пытаться спасти все участки фронта, ну, тогда как говорил Черномырдин, будет «Хотели как лучше, а получилось, как всегда», - сказал Шапша.
В свою очередь сити-менеджер напомнил, что город и так помогает медикам, закладывая в бюджете средства на доплаты персоналу КБ№8.
- И я хочу сказать, что если это излишний инструмент, ну, давайте от них откажемся, и я честно скажу, что найду, куда применить я тридцать миллионов, - резюмировал Владислав Валерьевич.
После такого резкого заявления дальнейших вопросов медицинской тематики от избранников народа не последовало.
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