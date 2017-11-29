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29 ноября 2017
Экономика
Обнинцев обнадежили ростом зарплаты
На прошедшем заседании Горсобрания депутатам представили проект социально-экономического развития Обнинска на ближайшие три года.
Так, по словам заместителя главы администрации по вопросам экономического развития Геннадия АНАНЬЕВА, в ближайшее время нас ждет сдержанный рост экономики с ростом численности населения города, в том числе рабочего. Этот промежуток времени будет характеризоваться увеличением количества промышленных предприятий.
В этом году в первом наукограде открылся новый завод «Палладио-Обнинск», где будет работать 200 человек.
- В конце семнадцатого года планируется ввод в эксплуатацию предприятия по производству имплантов. При выходе на полную мощность занятость составит более пятидесяти человек, - пообещал Ананьев.
В общем, этот прогноз мало чем отличался от предыдущих, выполненных в духе «все будет хорошо». Однако имелось тут одно существенное «но». Чтобы хоть как-то порадовать народ, чиновники пообещали, что в последующие три года будет расти зарплата не только в их отчетах, но и реальная. А это уже хороший знак.
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