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Обнинским школьникам не грозит вторая смена

29 ноября 2017
Строительство


Обнинским школьникам не грозит вторая смена

На прошедшем заседании депутатов Городского собрания был рассмотрен проект бюджета Обнинска на 2018-й год.

Большинство вопросов парламентарии прояснили на заседаниях комитетов, однако один из депутатов Владимир СВЕТЛАКОВ, озаботился проблемой выделения бюджетных средств на строительство школ.

- У нас в настоящий момент школы загружены до предела, а местами даже сверх него. В связи с чем, хотелось бы спросить планируется ли выделение средств на строительство новых образовательных учреждений или нам ожидать ввода второй смены? – поинтересовался народный избранник.

Развеял сомнения Владимира Борисовича вице-мэр по вопросам экономического развития Геннадий АНАНЬЕВ, отметивший, что в сентябре строительной компании «Пик-Запад» было выдано разрешение на строительство школы, которая будет закончена уже в 2019-м году.

- Также у нас есть два инвестиционных соглашения с «Новым городом» и «Белорусским кварталом», в данный момент оба инвестора разрабатывают проекты на строительство школ. Так что в результате этих мер, мы ожидаем, что вводить двусменную систему нам не придется, - отметил Геннадий Евгеньевич.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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