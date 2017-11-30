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30 ноября 2017
Торговля
На боровских новогодних мероприятиях ограничат продажу алкоголя
Глава Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ выступил с инициативой ограничить продажу алкоголя в местах проведения массовых новогодних мероприятий.
Тем более, что подобный опыт в районе уже имеется.
– Люди на нас не обижались, и предприниматели шли навстречу. Поэтому нужно в этот раз сделать так же, – пояснил Илья Борисович.
Как рассказал начальник ОМВД по Боровскому району Александр КУЛИГИН, полиция уже начала проработку данного вопроса.
– Мы сейчас разбираемся, где и когда будут проводиться мероприятия, и затем в индивидуальном порядке со всеми встретимся и выдадим письменное предписание, – отметил Александр Валерьевич.
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