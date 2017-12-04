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Автопробег, посвященный Дню неизвестного солдата, будет ежегодным

4 декабря 2017
Мероприятия


Автопробег, посвященный Дню неизвестного солдата, будет ежегодным

В Боровском районе прошел автопробег, приуроченный Дню неизвестного солдата, который отмечается в нашей стране с 2014 года.

Мероприятие получилось достаточно массовым – в нем было задействовано 12 автомобилей.

Организаторами пробега выступили военно-патриотический клуб «Русь Ермолино», а также боровское отделение всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», председатель правления которой Андрей СЛИВИН особо отметил администрацию Балабанова и сельского поселения Асеньевское.

– В деревнях Ищеино, Борисово, Федорино было все очень хорошо организовано. Пришли и дети, и ветераны, некоторые были целыми семьями, – отметил Андрей Викторович.

Помимо возложения цветов у каждой братской могилы память павших воинов почтили минутой молчания, а также залпом холостыми патронами из пистолета-пулемета Шпагина.

Как отмечают организаторы, теперь этот автопробег должен стать ежегодным.


 
 
Автор новости: Константин Еременко

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