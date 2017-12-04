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Малогабаритной техники в Обнинске пока не предвидится

4 декабря 2017
ЖКХ


Малогабаритной техники в Обнинске пока не предвидится

Депутаты Обнинского Горсобрания продолжают обсуждать проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

На днях Лев БЕРЕЗНЕР поинтересовался у вице-мэра по вопросам ЖКХ города Вячеслава ЛЕЖНИНА, планируют ли представители коммунального сектора закупку малогабаритной техники. Те огромные и неуклюжие специализированные машины, тракторы и самосвалы, которые функционируют в Обнинске сегодня, Лев Александрович сравнил со слоном в посудной лавке. Они сносят во дворах деревья, обдирают асфальт. А малая механизированная техника работала бы совсем иначе.

Однако Лежнин огорчил народных избранников, заявив, что средства на это в новом году не предусмотрены. Ему предложили хотя бы сумму таких расходов просчитать и представить эти цифры депутатам и финансистам.

 
 
Автор новости: Инна Емелина

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