|
5 декабря 2017
Спорт
В Боровском районе не спешат сдавать нормативы ГТО
В мероприятиях по сдаче ГТО приняли участие в этом году 1251 боровчанин, большинство из которых являются школьниками. Однако хотя бы один из нормативов смогли сдать только 534 человека, полностью же их выполнили 157 человек, то есть каждый девятый.
При этом министерством спорта поставлена задача, чтобы общий охват населения, сдающего нормы ГТО, составлял 27% от людей в возрасте от 6 до 60 лет. В Боровском районе данный показатель пока достиг лишь отметки в 2,2%.
Решать эту проблему собираются с помощью выезда бригады судей, которым разрешено принимать данные нормативы, на территории различных поселений района, а также засчитывать в качестве сдачи норм ГТО результаты участия в официальных соревнованиях. Кроме того, планируется ввести практику делегирования полномочий центра тестирования другим районным спортивным учреждениям, однако, по словам Алексея Васильевича, пока для этого не нашлось нормативно-правовой базы.
Просмотров: 83
Последние новости из рубрики «Спорт» и по тэгам #гто, #школьники, #нормативы:
4 декабря 2017
В Обнинске прошел спортивный фестиваль для детей-инвалидов
В минувшее воскресенье в наукограде состоялся спортивный фестиваль «Спорт во благо» в котором приняли
4 декабря 2017
В областном Минспорта опровергли скорую смену директора школы Латыниной
На прошлой неделе школа спортивной гимнастики Ларисы ЛАТЫНИНОЙ отмечала десятилетний юбилей спортивного
1 декабря 2017
Обнинск признали неофициальным спортивным лидером области
Об этом на прошедшем сегодня во дворце спорта «Олимп» круглом столе, приуроченном к визиту в наукоград
1 декабря 2017
Вячеслав Фетисов преподал мастер-класс юным обнинцам
Сегодняшний визит легендарного хоккеиста, а ныне депутата Государственной Думы Вячеслава ФЕТИСОВА стал
29 ноября 2017
Новый центр тяжелой атлетики оказался в пролете
Уже не первый год руководитель СДЮСШОР «Квант» Николай ПЛАТОШЕЧКИН бьется за достойный зал для обнинских
29 ноября 2017
В Боровском районе новогодние каникулы пройдут под знаком спорта
Как рассказал глава Боровского района Илья ВЕСЕЛОВ, ему поступило письмо из Министерства спорта с просьбой
28 ноября 2017
В пятницу в Обнинск приедет легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов
Посетит наукоград Вячеслав Александрович в рамках продвижения кинопроекта «Ильинский рубеж» о подвиге
28 ноября 2017
Алексей Егоров: "Я практически был уверен, что одержу победу!"
Накануне в московском ГЦКЗ "Россия" состоялся вечер бокса. Всего в программе было продемонстрировано
28 ноября 2017
Обнинские кудоисты получили 16 медалей от «Золотого медведя»
На днях в Ярославле завершился межрегиональный фестиваль по КУДО на призы клуба «Золотой медведь». В
27 ноября 2017
Этой зимой в Обнинске зальют десять катков
Об этом рассказал руководитель спорткомитета Константин ОЛУХОВ. Традиционно в первом наукограде заливалось
Архив новостей
Самое оцененное
25 ноября 2017
Главврач Владимир Петров уходит из КБ № 8!
Главный врач обнинской клинической больницы № 8 Владимир ПЕТРОВ покидает свой пост.
8 ноября 2017
Балабановские чиновники ограничили работу «Башни»
Администрация Балабанова, похоже, смогла договориться с владельцами местного
19 ноября 2017
Вандалы устроили бесчинства в Гурьяновском лесу!
То, что предрекали очень многие жители Обнинска, к сожалению, случилось.
Самое читаемое
Транспорт
24 ноября 2017
В Обнинске пассажир электрички подарил ОАО «РЖД» деньги
Криминал
24 ноября 2017
У обнинской пенсионерки украли шестьдесят тысяч рублей
Лента новостей
5 декабря 2017
Коммунальщики оставили нечищенной балабановскую администрацию
Оттепель,...
5 декабря 2017
В балабановском кафе «Башня» вновь зафиксировано преступление
Как...
5 декабря 2017
Обнинский предприниматель зарабатывал на доверии жителей
Как...
4 декабря 2017
К концу недели Обнинск будет не узнать
В...
4 декабря 2017
«Москвичи» ткнули балабановских чиновников носом в мусор
Жители...
3 декабря 2017
Директор балабановского МЦОН не спешит на кладбище
В...
2 декабря 2017
В Балабанове припасли миллион с лишним на резину
В...
1 декабря 2017
В Боровском районе готовятся отметить годовщину освобождения от фашистских захватчиков
Председатель...
1 декабря 2017
Застройщик обязан представить документы дольщикам
Нередко...
1 декабря 2017
В Обнинске
Очередное...
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
1
6
Обнинцы настороженно отнеслись к «бесплатному сыру»
2
2
Кто на новенького?
3
2
Жителей Обнинска начали приучать «к добру»!
4
1
В Боровском районе не спешат сдавать нормативы ГТО
5
1
В Балабанове забыли про разбитый каток
1
11
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
2
8
Главврач Владимир Петров уходит из КБ № 8!
3
8
Обнинцам предложили выбрать общественные территории, нуждающиеся в «ремонте»
4
7
В Обнинске наркоторговцы изрисовали дом рядом со школой
5
7
Губернатор Артамонов назвал кадровую ситуацию в обнинском образовании худшей в регионе
1
24
Обнинские коммунальщики подозревают жильца в самоуправстве
2
18
Губернатора Артамонова опять похвалили
3
17
«Власть должна слушать людей, а не отмахиваться от них!»
4
13
Карл, зачем? лежачий полицейский на Маркса вызвал недовольство автолюбителей
5
11
Высотки у Плазы будут строить без учета мнения жителей!
Доска объявлений
События
86
Компьютеры
307
Работа
723
Недвижимость
805
Авто-мото
454
Бытовая техника
364
Мебель
437
Одежда
346
Животные
1071
Оргтехника
67
Мобильная связь
161
Услуги
2447
Разное
1180
|
Реклама | Предложить тему | Контакты | Форум
Мы в соцсетях:
Google+
ВКонтакте
МойМир
Одноклассники
LiveJournal
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
12+Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.
Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.
При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».
Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.