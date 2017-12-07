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7 декабря 2017
Спорт
Три тысячи обнинцев готовы к труду и обороне
Об это корреспондентам «Obninsk.Name» рассказал председатель комитета по физической культуре и спорту Константин ОЛУХОВ.
- В системе ГТО зарегистрированы всего три тысячи человек, в настоящий момент сдачу нормативов проходят около трехсот горожан. Всего же в 2017-ом нами было выданы 290 новых значков, - пояснил Константин Владимирович.
О важности сдачи нормативов не раз говорили городские чиновники и депутаты, отмечая, впрочем, что пройти все испытания многим может оказаться не по плечу. Среди отличившихся – мэр Обнинска Владислав ШАПША, который получил в этом году золотой значок.
К слову, уже сегодня претендентов на «готовность» ждет очередной этап тестов. В этот раз на базе лицея «Держава» их ожидает сдача нормативов по плаванию.
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