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7 декабря 2017
Политика
Депутат Госдумы РФ Геннадий Скляр налаживает связи с Ираном
На днях состоялось совместное заседание Комитета Государственной Думы по международным делам и Комиссии Меджлиса (Парламента) Исламской Республики Иран по национальной безопасности и внешней политике под председательством Леонида СЛУЦКОГО.
Отметим, что в мероприятии принял участие депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР, который является координатором группы по связям с Парламентом Ирана.
На встрече две стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере экономики и региональной безопасности. Отдельным пунктом – урегулирование конфликта в Сирии и иранское ядерное досье.
Геннадий Иванович выступил перед собравшимися с докладом «Российско-иранское сотрудничество в области экономики: инвестиции в развитие крупных инфраструктурных проектов».
Также накануне мероприятия Председатель Государственной Думы Вячеслав ВОЛОШИН и Геннадий Скляр провели встречу с председателем Собрания исламского совета Али Ардеширом Лариджани, в рамках которой обсудили актуальные вопросы, связанные с перспективами сотрудничества.
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