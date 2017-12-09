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Обнинская пенсионерка стала жертвой наглых мошенников

9 декабря 2017
Криминал


Обнинская пенсионерка стала жертвой наглых мошенников

В дежурную часть ОМВД по городу Обнинску обратилась жительница наукограда с заявлением о том, что неизвестные лица похитили у нее мобильный телефон и деньги.

Это произошло в одном из дворов по проспекту Маркса. Всего у потерпевшей было с собой 14 тысяч рублей, украденный телефон она оценила в четыре тысячи.

Как рассказала пострадавшая, к слову, пенсионерка, на улице к ней подошла неизвестная женщина и сказала, что нашла потерянные деньги, а потом внезапно предложила разделить «добычу». Пенсионерку эта просьба смутила, и она вежливо отказалась от такой халявы.

В это же самое время к ним подошел мужчина, который стал утверждать, что потерял деньги и попросил женщин показать содержимое своих кошельков, мол, хочет убедиться, что именно его денег у них нет.

Пенсионерка достала из сумки кошелек, открыла его, продемонстрировала наличку и убрала обратно.

Дальше мошенники пытались заговорить женщину и, к несчастью, у них это получилось. Во время диалога она забыла застегнуть сумку, чем и воспользовался мужчина. Стараясь «закосить» под джентльмена, он сам закрыл сумку потерпевшей, параллельно умыкнув оттуда телефон и кошелек.

Только придя домой, женщина обнаружила пропажу.

На данный момент ведется розыск подозреваемых, которым за содеянное грозит до пяти лет тюремного заключения.

 
 
Автор новости: Любовь Мартышевская

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