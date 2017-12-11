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За «крышу» для медиков и педагогов город заплатит более 15 миллионов рублей!

11 декабря 2017
Экономика


За «крышу» для медиков и педагогов город заплатит более 15 миллионов рублей!

Первого декабря обнинское Управления социальной защиты закрыло заявочную кампанию по компенсационным выплатам за поднаем жилья работникам медицинской и образовательных сфер.

Об этом сегодня на совещании в мэрии рассказал руководитель профильного ведомства Владимир ЖАРСКИЙ.

Напомним, что претендовать на возврат части средств, потраченных на аренду жилых помещений, могут только приезжие специалисты.

Так, на сегодняшний день Управление соцзащиты получило 75 комплектов документов от лиц, претендующих в 2018-м году на денежную компенсацию. Среди них 13 сотрудников дошкольных учреждений, 31 работник школ и 24 медика.

Всего на компенсации за поднаем жилья в будущем году город потратит 15 миллионов 74 тысячи рублей.

 
 
Автор новости: Дарья Гумерова

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