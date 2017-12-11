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В Балабанове просто так приняли градостроительные нормы

11 декабря 2017
Строительство


В Балабанове просто так приняли градостроительные нормы

В соседнем с Обнинском Балабанове депутаты Гордумы проголосовали за принятие градостроительных норм.

Как сообщил представитель администрации, данный документ применим для планирования больших территорий, к примеру, при строительстве школ или иных соцобъектов. Более того, прописанные в нем цифры идентичны тем, что указаны в региональных нормативных документах.

Именно этот факт вызвал непонимание председателя бюджетной комиссии Владимира ЖИГАНОВА, который поинтересовался: зачем муниципалитету принимать лишнее Положение, если оно ничем не отличается от уже действующего областного?

Оказалось, что согласно закону, такие правила должны быть документально закреплены и на уровне поселения. Тем более, местные органы власти полномочны изменять их, увеличивая или уменьшая показатели нормативов в допустимом интервале.

С надеждой, что когда-нибудь у города возникнет необходимость откорректировать свои нормативные показатели, депутаты большинством голосов проголосовали за их принятие.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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