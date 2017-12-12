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В Балабанове зальют три катка

12 декабря 2017
Благоустройство


В Балабанове зальют три катка

В соседнем с Обнинском Балабанове ждут морозов, которые приблизят долгожданные работы по заливке катка.

Как сообщила зам. глава администрации города Нина ФИЛАТОВА, жители с ул. Московской не просто ждут появления ледяной площадки, но и готовы помочь в уходе за ней. А потому с приходом похолодания Центр физкультуры и спорта должен быть готов залить катки в этом удаленном микрорайоне, а так же на ул. Гагарина.

Кроме этого, муниципалитет, наконец, займется ремонтом «коробки» во дворе на ул. 1.Мая. Там предстоит основательно подправить борта, и эту работу планируют осуществить за два ближайших дня. После этого каток в центре города после годового простоя тоже зальют.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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