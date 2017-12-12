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Боксер Алексей Егоров провел пресс-конференцию в обнинской мэрии

12 декабря 2017
Спорт


Боксер Алексей Егоров провел пресс-конференцию в обнинской мэрии

Сегодня боксер из наукограда Алексей ЕГОРОВ провел очередную встречу с журналистами и болельщиками.

В этом году спортсмен провел четыре боя на профессиональной арене, по результатам которых стал обладателем пояса чемпиона России в первом тяжелом весе.

Именно успехам Егорова на ринге была посвящена большая часть мероприятия. Поздравить боксера пришли не только близкие люди и представители спортивного сообщества, но и чиновники, среди которых был мэр Обнинска Владислав ШАПША.

- Алексей - пример того, каким должен быть настоящий спортсмен. Он не только показывает, как нужно биться за победу и пропагандирует здоровый образ жизни, он еще с большим уважением относится к своим болельщикам и малой родине, - поделился Владислав Валерьевич.

Отметим, что боксер действительно не забывает общаться со своими поклонниками. Так, перед заключительным в этом году боем с Андреем КНЯЗЕВЫМ, Егоров провел встречу с горожанами в «Триумф Плазе» где каждый желающий мог сфотографироваться с чемпионом и получить его автограф.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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