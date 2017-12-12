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В Балабанове никак не вывезут спиленые деревья

12 декабря 2017
Благоустройство


В Балабанове никак не вывезут спиленые деревья

В соседнем с Обнинском Балабанове администрация города никак не может добиться от подрядной организации очистки территорий, на которых была проведена вырубка деревьев.

В частности рядом со школой на ул. Энергетиков насаждения были спилены ещё 1 декабря, но до сих пор на месте работ валяются стволы деревьев и ветки, в том числе и на обочине автодороги.
Для вывоза деревьев привлекли субподрядчика, но и он не справляется с поставленной задачей. Ведь помимо этой улицы снегом припорошило спиленные ветки и в других микрорайонах город. Между тем, новые спиленные деревья появились уже на улице 1 Мая.

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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