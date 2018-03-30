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30 марта 2018
Строительство
В Балабанове снесут недостроенный дом
Администрация Балабанова пообещала наконец снести недостроенный многоквартирный дом, расположенный на территории отрезанной железной дорогой улицы Коммунальной.
Данный объект появился в городе боле двух десятков лет назад, тогда его бросили, успев возвести лишь подвал и перекрытия первого этажа. По одной из версий, панели, используемые в строительстве, оказались некачественными, а поскольку разбирать построенное – дело трудоемкое и затратное, его бросили в таком состоянии. По другой версии, у заказчика отпала надобность в здании, и на него решили больше не тратить деньги.
Как бы то ни было, жители микрорайона все эти годы просили снести объект, поскольку он стал местом пристанища маргинальных личностей и игр местной детворы.
Свое обещание администрации собирается выполнить в ближайшие месяцы.
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