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В Обнинске пресекли торговлю контрафактными часами

12 декабря 2017
Торговля


В Обнинске пресекли торговлю контрафактными часами

Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу Обнинску, сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции был выявлен очередной факт продажи контрафактной продукции.

В одном из магазинов на улице Красных Зорь, житель Москвы 1940-го года рождения устроил аттракцион неслыханной щедрости. Мужчина продавал механические часы под брендом известной марки всего по 300 рублей, в то время как стоимость оригинальных моделей достигает 250-ти тысяч, Подобный «демпинг» не мог не заинтересовать правоохранителей, и изъятые шесть единиц товара были отправлены на экспертизу, в ходе которой подтвердилось, что часы являются подделкой.

В настоящее время в отношении предпринимателя было заведено уголовное дело. За незаконное использование товарного знака мужчине светит до двух лет лишения свободы.

 
 
Автор новости: Степан Федоров

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