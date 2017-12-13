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Коммунальщиков попросили пойти навстречу

13 декабря 2017
Благоустройство


Коммунальщиков попросили пойти навстречу

На минувшей неделе администрация Балабанова обратилась к обслуживающей город организации ООО «Динас-Сервис» с просьбой не оставлять без внимания сквер Молодоженов и убирать его от сезонных осадков.

По словам чиновников, данный объект, расположенный под боком у здания администрации, был построен только летом этого года, а потому на момент формирования контракта на уборку города не был в него включен. Поэтому чиновникам пришлось не требовать, а лишь просить коммунальщиков следить за состоянием сквера, которым, по идее, в любой день могут пользоваться молодожены, выходя из ЗАГС, расположенного по-соседству.

Однако в 2018 году в Балабанове была проделана большая работа по благоустройству, в результате чего в городе появилось еще два общественных места – сквер Воинам-интернационалистам на ул. Капитана Королева и зона отдыха на ул. Гагарина. Эти объекты еще не достроены, тем не менее, горожане уже активно используют их для досуга. А потому на этой неделе администрации вновь пришлось просить «Динас-Сервис» пойти навстречу, и включить в план уборки города еще два объекта, не включенные в контракт.


 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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