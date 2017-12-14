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14 декабря 2017
Официально
Внимание, розыск
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6 июля 2017
ОМВД по г. Обнинску сообщает
ОМВД России по г. Обнинску напоминает гражданам о возможности воспользоваться государственными услугами.
5 июня 2017
Прокуратура Обнинска сообщает
Разъяснение законодательства. РАБОТОДАТЕЛЬ МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬ УДЕРЖАНИЯ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО КОПИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
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23 мая 2017
«Калугаэнерго» на 47% выполнил план года по расширению трасс ВЛ
Исполнение ремонтной программы в филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Калугаэнерго» идет в строгом
26 апреля 2017
Прошел семинар по организации информационного обмена в кризисных ситуациях
Калужский филиал МРСК Центра и Приволжья и муниципалитеты региона совершенствуют систему информационного
20 апреля 2017
Филиал «Калугаэнерго» выявил безучетное потребление электроэнергии на 11,4 млн. рублей
Новость о внесении предложения депутатов Госдумы лишать нерадивых потребителей за незаконное пользование
17 апреля 2017
Начальник обнинского ОМВД проведет «горячую линию» с жителями города
26 апреля 2017 года начальник ОМВД России по г. Обнинску полковник полиции Александр Кудряшов проведет
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То, что предрекали очень многие жители Обнинска, к сожалению, случилось.
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Вчера вечером на железнодорожном вокзале произошел скандал. Как всегда,
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