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15 декабря 2017
Дороги
«Автодор» подтвердил повышение платы за проезд по «Киевке»
Еще в начале недели сарафанное радио разнесло весть о том, что платить за поездку в областной центр обнинцам придется больше, так как с введением нового платного участка Киевской трассы цены на проезд автоматически возрастут.
«Автодор» только сегодня опубликовал официальную версию развития событий. Сумма, которую вносили автомобилисты, пересекая пункт взимания платы за проезд на 136-м километре Киевского шоссе, останется прежней. Таким образом, водители смогут спокойно выехать на окружную дорогу и попасть в Калугу.
А вот расходы у тех, кто будет пересекать пункт взимания платы за проезд на 168-м километре трассы М-3 «Украина», возрастут, так как новый участок со 173-го по 194-й километр вошел в платный участок, за проезд по которому рассчитываются на 168-м километре.
- В принципе, особой проблемы я не вижу,- комментирует ситуацию обнинский водитель Андрей НИКОЛАЕВ. - Можно проехать через первый пункт, затем свернуть на окружную дорогу и там уже в нужный район проехать через сам город. Конечно, в часы-пик есть вероятность попасть в пробки. А так, я специально несколько раз сравнивал время, которое показывал навигатор, если ехать по Киевскому шоссе и по городу, разница 3-5 минут.
Главным минусом здесь становится отсутствие выбора. Получается, что все автомобилисты теперь должны сворачивать с Киевского шоссе на окружную дорогу, в противном случае водителям легковушек придется отдать еще восемьдесят рублей за проезд по участку, большая часть которого им не нужна.
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