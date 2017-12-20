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Балабановский «Атлет» обещал пожаловаться

20 декабря 2017
Спорт


Балабановский «Атлет» обещал пожаловаться

В соседнем с Обнинском Балабанове случился очередной спортивный скандал.

На этот раз ситуация коснулась клуба «Атлет», который еще с конца восьмидесятых годов нелегального существовал в подвале одного из жилых домов на ул. Дзержинского.

В этом году клуб закрыли по решению администрации, которая, по словам спортсменов, пообещала им найти альтернативу для занятий. Однако за минувшие полгода, атлетам так и не дали свой угол.

- 30 лет «Атлет» был в «городке». В нем столько ребят занималось! А администрация приказала за два дня освободить помещение. Пообещала новое место, но обманула! - заявил один из руководителей клуба.

В ответ на такой упрек глава администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ заметил, что муниципалитет выселили спортсменов не просто так, а по требованию жителей жилого дома. В частности пожилая пенсионерка, проживающая на первом этаже, постоянно жаловалась, что допоздна вынуждена слушать звяканье металлического снаряжения. А переселить в новое место спортсменов быстро у администрации не получилось, поскольку с имуществом Минобороны, на площадях которого и собирались поселить «Атлет», только недавно завершили процесс передачи из собственности района в город.

Несмотря на то, что администрация в очередной раз заявила, что от своих слов не отказывается, и помещение для спортсменов обязательно выделит, представители «Атлета» заявили, что они «будут жаловаться дальше».

 
 
Автор новости: Светлана Зацаринная

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